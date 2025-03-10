伊朗強調通過加強國家實力化解制裁困局

中評社北京3月10日電／據新華社報導，伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫9日在回應美方談判提議時表示，“伊朗不會等待任何來自美國的信件”，並強調應通過加強國家實力等途徑化解當前的制裁困局。



據伊朗伊斯蘭共和國通訊社9日報導，卡利巴夫當天在伊斯蘭議會公開會議上針對美方近期釋放的談判信號表示，美國對待他國的行徑充分表明，談判只是其“解除伊朗武裝”策略的一種偽裝，“在武力威脅與屈辱框架下進行的談判，既不可能解除制裁，也不會產生任何建設性成果”。



卡利巴夫說，當前伊朗比任何時候都清醒地認識到，激活國內潛力、發展多邊外交，才能迫使敵對方回到談判桌前，在繼續與《聯合全面行動計劃》（即伊核協議）其餘各方談判的框架內解除制裁。



美國總統特朗普在7日播出的一段訪談節目片段中說，他已致信伊朗最高領袖哈梅內伊，敦促伊方就放棄開發核武器計劃與美國進行談判。伊朗駐聯合國代表團同日表示“尚未收到這樣的信件”。



哈梅內伊8日表示，一些國家堅持談判的目的不是為瞭解決問題，而是通過談判將其意願強加於人，伊朗絕不會接受。



2015年7月，伊朗與美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國達成伊朗核問題全面協議，伊朗承諾限制核計劃，以換取國際社會解除制裁。2018年5月，美國政府單方面退出伊核協議，並重啟和新增一系列對伊制裁。2019年5月以來，伊朗逐步中止履行伊核協議部分條款，但承諾所採取措施“可逆”。