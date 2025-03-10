美歐股匯債動蕩　資金湧入港股

美國肆意加征關稅，引發股市震蕩，標普指數今年跌近2%，跑輸港股。（大公報） 中評社香港3月10日電／美國肆意加征關稅與德國計劃擴張財政政策力穀經濟，令美歐股匯債震蕩加劇，美匯、標普指數年內由升轉跌，而在通脹升溫、放緩減息的預期下，德國國債出現罕見暴跌。當前美歐市場如此波動，資金加速湧入港股市場。



大公報報導，恒指今年累升20%，遠勝美國標指1.9%的跌幅，美歐金融市場亂局都是特朗普政府關稅政策惹的禍。事實上，美國同時與中國、墨西哥、加拿大開打貿易戰，面對各方報復式關稅，美自身經濟必然受重擊，美股市值蒸發數千億美元，投資者以實際行動向特朗普政府關稅政策說不。



關稅戰衝擊 美經濟步向衰退



受累關稅戰，美國兩大零售集團Target及Best Buy已發出漲價預告，私人消費無可避免進一步轉弱。由於特朗普表明下月2日對全球實施對等關稅，歐洲也難避免，歐企開始從美國走資，如巧克力生產商瑞士蓮將部分生產轉返歐洲，以免其主要市場加拿大受到加稅影響。相信美國最終是貿易戰的輸家。從美國突然宣布暫緩對加拿大、墨西哥部分進口加征關稅一個月，令福特等三大美國汽車集團從加拿大、墨西哥進口汽車部件產品可豁免加征25%關稅，反映特朗普在貿易戰中高估自己、低估別人，事實是疲弱的美國經濟難以承受貿易戰衝擊，正逐步走向衰退末路。上月美國就業市場轉差，失業率升至4.1%。



美元急挫 金融資產遭拋售



值得留意的是，美國加關稅如同與全球為敵，加劇美元資產沽售壓力，加上特朗普政策不確定性高，不時朝令夕改，令人無所適從，大大打擊市場信心，削弱美元在全球主導地位。正如美國前財長薩默斯所言，特朗普反復無常的言行，已對美元在全球經濟的主導地位構成半個世紀以來最大風險。近日美匯指數已跌破105重要支持位，見103.8的四個多月低位，年內累積跌幅擴大至5%，日圓、歐元加速反彈，觸發套息交易拆倉，令高估值的美歐金融資產沽壓更大。



在貿易與烏克蘭議題上，美歐出現分歧、爭端，德國計劃實施擴張性財政政策，投資數千億歐元在國防與基建，以力穀經濟，刺激歐元兌美元升上1.08水平，見四個月高，但卻同時引發德國以至歐洲主權債券價格急瀉，債息抽高，主要是市場關注財政開支增加會推高通脹、放慢歐央行減息，結果德國10年期國債息高見2.8厘以上，單日曾勁升31個點子。



德債價暴瀉 連累歐元區主權債



德國債市震蕩程度為35年來所未見，拖累其他歐元區主權債受壓，債息猛升，意大利10年期國債息升近4厘。目前市場難料德國帶頭實施擴張性財政政策能否達至刺激經濟目標，況且財政開支增加，勢加劇債務風險，歐債風暴隨時卷土重來，意大利、法國公共債務占國內生產總值比率較2010至2012年歐債危機1.0時期為高，而長債息升最終也不利歐洲股市走勢。



過去一周，美歐市場劇震，內地A股及港股在環球不穩定市況中跑出，呈現逆勢上升，證明資金加速流入人民幣資產避險。