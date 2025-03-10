美非農職位遜預期　下周料減息0.25厘

美國非農新增職位（大公報） 中評社香港3月10日電／大公報報導，獨立外匯分析員徐惠芳分析說，美國勞工部2月非農新增職位15.1萬個，少過預期的16萬；失業率4.1%，預期4%；平均時薪按月增0.3%，符預期。聯儲局1月消費者信貸規模增幅錄得180.8億美元，優於預期，但低於前一個月經修訂後的增幅。市場料美聯儲下周（3月19日）議息後將宣布減息0.25厘。



交易者密切關注全球貿易動態，特別是加拿大決定將對美國商品的第二輪報復性關稅推遲至4月2日。美國勞工部11月進口物價按月升0.1%，預期跌0.2%；出口物價按月持平。



CME美聯儲觀察工具顯示，6月會議降息的概率為79.6%，而保持利率在當前4.25%－4.50%區間的概率僅為20.4%。美匯指數上周五收市，在103.83水平整固，上方阻力104.20、104.80。



能源信息署（EIA）每周報告顯示，截至2月28日的一周，美國原油庫存增加了361.4萬桶，而前一周則減少了233.2萬桶。市場普遍預期庫存將減少29萬桶。油組宣布維持從4月開始的增產計劃，對WTI價格造成壓力。石油輸出國組織及其包括俄羅斯在內的盟友，決定自2022年以來首次增加產量。



紐約期油收市升1.02%，每桶報67.04美元。布蘭特期油收市升1.3%，報70.36美元。上周累計，紐約期油仍跌3.9%，連跌周數延伸至七周。紐約期油上方阻力69.80、72.50美元。



現貨金價曾升0.66%，每盎司報2930.43美元；收市報2909.44美元，轉跌0.06%。金價下方支持2875、2850、2820美元。