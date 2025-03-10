﻿港大研究：睡眠質量差影響長者記憶力

香港大學研究發現，睡眠質量差會透過抑制恢復性的膠淋巴系統，對正常大腦功能產生不利影響，影響長者的記憶力。（大公報） 中評社香港3月10日電／大公報報導，香港大學一項研究發現，長者睡眠質量欠佳與大腦“廢物清除系統”紊亂有關。研究團隊對72名長者進行了研究，結果顯示，睡眠質量差會透過抑制恢復性的膠淋巴系統，對正常大腦功能產生不利影響，影響長者的記憶力（見下圖表）。



許多研究都指出睡眠不佳與腦部功能衰退有關。由港大心理科學與臨床心理學講座教授兼梅雅基金腦神經心理學教授李湄珍領導的團隊，試圖理解睡眠欠佳者中膠淋巴系統與大腦的關係。



與阿茲海默症等疾病聯繫研究



膠淋巴系統（glymphatic system），是一種在清除大腦廢物中起關鍵作用的液體運輸途徑。該系統的效率是決定大腦健康的重要因素，尤其對於長者而言。膠淋巴系統功能障礙會導致壞蛋白質的累積，而近期研究已將這一過程與包括阿茲海默症、帕金森症和癲癇在內的多種神經系統疾病聯繫起來。



研究團隊通過功能性磁振造影掃描和睡眠記錄，對72名長者進行了研究。研究結果顯示，睡眠質量差會透過抑制恢復性的膠淋巴系統，對正常大腦功能產生不利影響。李湄珍表示，結果揭示了睡眠通過膠淋巴系統對人類大腦網絡的影響，進而影響長者的記憶表現。因此，保持高效的膠淋巴功能應能促進健康老化。



這項研究結果為睡眠質量通過潛在的神經關係影響認知健康提供了重要證據。李湄珍指出，“睡眠質量欠佳的長者經常抱怨記憶力受損。我們的研究結果為睡眠、膠淋巴系統和多模態大腦網絡之間的互動提供了新的視角。”該項研究已於《分子精神病學》（Molecular Psychiatry）期刊發表。