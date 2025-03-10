某數碼電子產品品牌推出四合一多功能咖啡桌

Momax推出集磁吸充電、無線音響、氣氛照明的四合一多功能 Cymbal 咖啡桌（圖源：文匯網） 中評社北京3月10日電／據香港文匯報報導，數碼電子產品品牌Momax一直致力將強大的設計基因與出色的新科技相互結合，從不間斷積極地推陳出新，將高質及優秀的產品推出市場，提升生活體驗。去年，品牌獲邀參與由香港工業設計師協會（IDSHK）主辦，第三屆“ReMIX.Yesterday＇s Future，Invent Tomorrow！”創意商業夥伴計劃，與另一香港品牌100°C合作，推出集磁吸充電、無線音響、氣氛照明的四合一多功能Cymbal咖啡桌。



品牌團隊稱這張咖啡桌靈感來自折凳，從香港的城市面貌和文化擷取靈感，深入地審視了香港的城市發展、香港人的生活常態，從而啟發了設計的初模。在外觀設計開發的初期，團隊忽發奇想，記起了“折凳”這個概念，實在極之貼地。其藍本基礎是探索香港及全球的大都會城市的窩居生活，面對寸金尺土的大環境，繁忙的都市人必然於家中的設備需求方便又節省空間，而且盡可能也是一個設備具多種功能。



Cymbal原意為樂器中的鈸，概念是創作一款適合香港及大都會城市寸金尺土居住環境的“便攜式電子家俱”。Cymbal為樂器中的鈸，主機配有充電功能，底部之LED燈呈現出有趣的光影效果；主機亦可拆除，移至任何場合，更可為三腳側立式像折凳般、猶如一音響喇叭靠牆邊站立。整體機身輕巧，方便移動到任何一個角落。現在，已可於Momax國際網店購買。