四郵輪同時訪港　美國客贊交通配套有改善

中評社北京3月10日電／據香港文匯報報導，本月共有17艘國際郵輪訪港，文化體育及旅遊局局長羅淑佩9日在社交平台發文，形容“今個周末香港更熱鬧了”，並分享郵輪相片，指會安排旅客參加，涵蓋啟德體育園等九龍東新舊景點的行程，發揮郵輪碼頭與周邊設施的協同效應。有參與深度遊行程的旅客指，感受社區的地道文化與今昔變遷，十分期待日後再次來臨香港。



昨日訪港的名人郵輪名人千禧號（Celebrity Millennium）和歌詩達郵輪歌詩達莎倫娜號（Costa Serena）於今日離港，香港文匯報記者於下午4點於登船位置，發現不少郵輪旅客排隊登船。有故地重游來自美國的旅客Sandy表示，自己再一次選擇經乘坐郵輪至港，發現交通配套有改善，大贊相當快捷，但是可惜之處，認為碼頭氣氛較冷清，期望能增加更多商店、餐廳等，以便讓旅客可選擇留在港口享受美景和美食。



而羅淑佩則在社交媒體貼出四艘郵輪同時訪港的相片，重提一月曾分享兩艘大型郵輪同時停泊啟德郵輪碼頭，而今個周末香港更熱鬧，一共有四艘郵輪同時訪港，當中，名人郵輪名人千禧號（Celebrity Millennium）和歌詩達郵輪歌詩達莎倫娜號（Costa Serena）於昨日停靠啟德郵輪碼頭； 銀海郵輪銀海詩語號（Silver Whisper）和世鵬郵輪Seabourn Encore於今日抵達及停靠海運碼頭。



她表示，會安排郵輪旅客參加涵蓋啟德體育園等九龍東新舊景點的嶄新岸上行程，充分發揮啟德郵輪碼頭與周邊設施的協同效應，兌現郵輪旅遊發展行動計劃的承諾，呼籲旅遊業界和商界努力接待郵輪旅客，期望香港盛滙超級三月讓旅客感到賓至如歸，樂而忘返，一來再來。



旅發局指，3月共有17艘國際郵輪訪港，本港兩大郵輪碼頭今日再現4艘國際郵輪同時靠岸的景象，合共為香港帶來約5400名、來自31個國家及地區的旅客。旅客們除熱門旅遊景點，例如山頂、尖沙咀等的岸上觀光行程，一批郵輪旅客更於訪港期間參加九龍城漫步之旅，感受社區的地道文化與今昔變遷。