蔡梁桂釗遺贈逾4億元　助中大腦神經科學研究

中大校董會主席查逸超教授（左一）和中大校長盧煜明教授（右一）接獲由蔡梁桂釗遺贈執行人梁穎思女士（右二）和傅景元女士（左二）簽署的捐贈協議。 中大上周五（7日）舉行捐贈儀式，以銘謝蔡梁桂釗女士慷慨捐贈。 中評社香港3月10日電／香港中文大學（中大）獲贈蔡梁桂釗女士超過四億港元的遺贈。中大於2025年3月7日舉行捐贈儀式，以銘謝蔡梁桂釗女士慷慨捐贈。蔡梁桂釗女士為已故中大醫學院創院院長蔡永業教授的太太，遺贈將用作支持蔡永業腦神經科學研究所發展，為神經科學研究帶來更多新突破。



蔡教授伉儷熱衷於教育及慈善事業，對中大貢獻殊偉。在成立中大醫學院時，蔡教授高瞻遠矚，為學院奠下紮實基礎，培育多代仁心仁術的醫護人員，對香港醫療發展有深遠影響。蔡女士同樣致力推動醫學研究，對中大蔡永業腦神經科學中心的成立功不可沒。



捐贈儀式上，中大校董會主席查逸超教授和中大校長盧煜明教授接獲由蔡梁桂釗遺贈執行人梁穎思女士和傅景元女士簽署的捐贈文件，並由前中大校長李國章教授、中大校董會成員張宇人議員、中大蔡永業腦神經科學研究所所長高浩教授，以及一眾中大成員及嘉賓見證。



查教授表示：“蔡教授伉儷不單是中大的捐助者，更是我們大家庭的一份子。他們的遠見和貢獻長留我們心中，鼓勵著我們繼續進步。蔡女士樂善好施，將其大部分遺產指定捐贈予蔡永業腦神經科學研究所，體現她對推進神經科學研究及造福人類的堅定承諾。”



盧教授表示：“蔡教授伉儷對中大展現了非凡的奉獻精神。中大致力為下一代提供世界一流的教育，開拓嶄新研究領域。我們將繼續培育人才，促進突破性研究，並於不同領域開展世界級研究項目，將他們慷慨捐贈的精神發揚光大。”



高教授表示：“作為所長，我希望構建能引領神經科學領域前沿發展的環境，並透過結合人工智能、合成生物學和基因工程等領域的最新工具與智慧，推動突破性研究。我衷心期盼，隨著時間的推移，蔡永業腦神經科學研究所的科學貢獻將獲得世界的認可，使這所研究所成為蔡永業教授伉儷的重要傳承。”



梁女士和傅女士分享了蔡教授伉儷生前的點滴，並感謝中大成員為紀念及緬懷他們家族長輩而成立並支持蔡永業腦神經科學研究所。她們期望研究所和受益人飲水思源，思之得來不易，時刻銘記蔡教授伉儷無私的奉獻精神，傳承他們對教育與科研的熱忱，推動研究所千秋萬世薪火相傳，回饋社會。



中大蔡永業腦神經科學中心於2017年成立，於2022年升格為蔡永業腦神經科學研究所。該所透過與中大其他學術單位合作，促進腦神經科學研究；其使命是透過重要且達國際一流水平的研究，在腦神經科學研究中發揮主導作用，造福社會。