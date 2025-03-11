政協閉幕　晨曦下的天安門廣場見證履職熱情

10號清晨，參加政協閉幕大會的少數民族委員在天安門廣場合影留念（中評社 海涵攝） 中評社北京3月11日電（記者 海涵）全國政協十四屆三次會議3月10日上午舉行閉幕會。清晨紅日初升，沐浴在晨曦下的天安門廣場正準備迎來一幅繁忙有序、生機勃勃的履職畫卷。



這是今年政協委員們最後一次齊聚人民大會堂。為了銘記這一歷史性的時刻、捕捉委員們參與盛會的最後精彩瞬間，中外記者們早早守候在天安門廣場，他們手持相機、攝像機、錄音筆等各式設備在天安門廣場西側——委員們必經的出口兩側，耐心等待委員們的到來。



與此同時，兩會的相關工作人員也已早早進入工作狀態，他們各司其職，為大會的順利進行保駕護航。執勤的武警官兵身姿挺拔，守護著廣場的安寧；引導交通的交警們則忙碌地穿梭在車流之間，確保交通的順暢；醫護車輛也早已整裝待發，隨時準備應對可能的突發情況。尤為引人注目的是，幾位身著制服、英姿颯爽的美女交警，成為了記者們鏡頭下的一道亮麗風景線。



“來了！來了！”媒體記者中傳來一聲激動的呼喊，只見搭載著委員們的一長串大巴車緩緩駛入天安門廣場，宛如一條流動的風景線。記者們迅速調整位置，將鏡頭對准即將停靠的大巴車門。委員們在快門聲中走下車來，他們面帶微笑，神采奕奕。不少委員剛一下車就被熱情的記者們團團圍住，爭相進行採訪。其中，身著五彩斑斕傳統民族服飾的少數民族委員更是成為了焦點，他們不僅是會場內的積極參與者，更是廣場上的一道獨特風景，每一件服飾都仿佛在訴說著中華民族深厚的文化底蘊和悠久的歷史傳承，履職熱情與民族風情交相輝映。



在會議閉幕的歡樂氛圍中，委員們、記者們與工作人員們紛紛拿起手機或相機，拍照打卡，記錄下這難忘的兩會時光，共同見證這一歷史性的瞬間。

