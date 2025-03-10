富權：民進黨新北市長初選也將會有惡戰？

中評社香港3月10日電／澳門新華澳報10日發表富權文章：民進黨新北市長初選也將會有惡戰？以下為文章內容。



雖然現在距離二零二六年“九合一”選舉還有一年零十個月，距離民進黨黨內縣市長初選也還有約一年多，但黨內的暗戰已經洶湧澎湃。繼高雄市長“五搶一”，曾經黨內民調最高的林岱樺因涉嫌詐領助理費遭檢調搜索約談，並被檢方裁定以新台幣100萬元交保，並限制出境、出海及限制住居之後，台南市林俊憲與陳亭妃之間風雲又起，幕僚之間惡鬥，互相攻擊。現在，又輪到民進黨秘書長林右昌與新北市“立委”蘇巧慧之間暗中“較勁”。不過，目前尚算是停留在“鴨子劃水”的階段，尚未像高雄市和台南市那樣已經展開拳腳。但因為高雄市和新北市將會由賴清德親自掌控，可能會在初選之前就形勢明朗，而新北市則是林右昌與蘇巧慧背後的政治靠山“勢均力敵”，可能將會殺得“見骨見血”，重演當年蔡英文與蘇貞昌先後在黨主席及“總統”初選中殺得“見骨見血”的一幕，甚至就是其“延續戰”。



正因為如此，林右昌在農曆年前，林右昌特別到“卸任總統辦公室”拜見昔日老闆蔡英文，除拜年外，也向蔡英文報告其未來志向，爭取蔡英文的支持。因為蔡英文不但過去也曾選過新北市長，在其兩次參加“總統”大選在新北市都開出高票，除了黨內“英系”，屬社會面的新北市“小英之友會”系統仍持續有動能，因而林右昌要拚新北市長，就當然希望能夠得到蔡英文的祝福。



林右昌拜會蔡英文爭取支持，還有更深層次的因素。就是林右昌所屬的“正國會”，在二零二二年台北市長提名之爭中與“英系”交惡，林右昌必須向蔡英文“輸誠”，獲得蔡英文的諒解。不過，即使是如此，由於林右昌早年曾是蔡英文的幕僚之一，蔡英文在二零零八年出任民進黨主席時，林右昌當時就隨蔡在黨中央相佐，一同走過民進黨最艱困時期。之後，林右昌返鄉深耕基隆市，成功拿下政治結構長期藍大於綠的“台灣頭”基隆市長，並高票連任，而深得蔡英文厚愛，也被視為“正國會”內的“小英男孩”。因而相信蔡英文會將對林右昌個人的支持，置於“正國會”與“英系”的矛盾之上。



除“正國會”外，林右昌參選新北市長也得到“湧言會”新北市在地力量的力挺。因此，林右昌對代表民進黨參選新北市長的信心大增，計劃要在適當時間辭去民進黨秘書長，盡早專心投入初選。但因“大罷免”攻防浪潮席捲而來，請辭時間已往後延，可能會拖到五月之後。

