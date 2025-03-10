香港高才通續簽高峰　預料第二季出現

“高才通”計劃推出至今，約有十萬人獲批。（大公報） 中評社香港3月10日電／香港首批“高才通”簽證已陸續到期，勞工及福利局局長孫玉菡昨日（9日）出席電視節目時表示，目前有約300人簽證到期，多從事金融或創科行業。孫玉菡預料今年第二季左右才會進入“續簽高峰期”，並對各項人才計劃達成5萬人續簽的目標有信心。



﻿大公報報導，孫玉菡表示，截至1月底約300位高才簽證到期，但未透露成功續簽的具體人數，並指其只占獲批數目少數，未必有足夠代表性，要稍後再評估成功續簽比例。



他透露，首批獲批的數百人大多從事金融或創科行業，他們都是香港需要的人才，而且一般已在港就業或創業，所以政府對相關續簽人數感到樂觀。至於因種種原因、覺得不適合在港發展，或者“大家不夾”的申請人，應“和平分手”。



有信心達成5萬人續簽目標



孫玉菡指出，“高才通”計劃2022年10月推出至今，約有10萬人獲批，當中不少是兩年前批出，申請人有半年時間考慮是否來港領取簽證，因此預料今年第二季左右才會進入“續簽高峰期”，稍後有更多數據時再公布高才續簽情況。



至於部分高才只申請續簽兩、三個月，孫玉菡強調這是與工作合約期限有關，入境處要嚴謹把關，若相關人才的工作合約數月後便結束，當局就只會批准短期續簽，不會容許延期兩、三年。他舉例，若合約衹有六個月，便提供六個月續簽，若之後再續約，再提供合適年期，並形容這個做法穩妥。

