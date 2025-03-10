【
大
中
小
】 【
打 印
】
李顯龍：新加坡需新移民補充勞動力和增加人口
http://www.CRNTT.com
2025-03-10 11:05:54
中評社香港3月10日電／新加坡國務資政李顯龍表示，新加坡需要新移民來補充勞動力和增加人口，並推動經濟增長，移民對新加坡的生存至關重要，甚至是決定性因素。
李顯龍在南洋理工學院，主持德義區新公民儀式。他在演講中表示，新加坡是一個資源有限的小島國家，唯一能賴以生存的，就是人，新加坡需要新移民來增加人口，並推動經濟增長。
李顯龍又稱，移民會帶來更多競爭，令新加坡國民面對更加努力和提高標準的壓力，但同時會創造一個更具活力的經濟環境，讓國人變得更加強大，更有能力，為子孫創造更美好的未來。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
《哪吒2》衝擊全球票房榜第6名
(2025-03-09 12:03:48)
《哪吒2》新加坡上映，排片量第一
(2025-03-06 17:42:28)
新加坡與新西蘭強化防務合作
(2025-02-28 09:39:33)
美軍從演習發布名單移除“Taiwan”字樣
(2025-02-27 09:37:53)
新加坡總理黃循財會見尹力
(2025-02-22 16:27:22)
新加坡公布預算案 擬加大投資芯片
(2025-02-19 11:43:10)
新加坡去年錄370億港元盈餘 全民派錢
(2025-02-19 11:27:31)
新加坡海軍部署無人艦艇
(2025-02-08 11:16:18)
除夕夜，舞在新加坡
(2025-01-31 18:57:47)
新加坡政要新春發文送祝福
(2025-01-30 16:58:50)