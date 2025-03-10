李顯龍：新加坡需新移民補充勞動力和增加人口

中評社香港3月10日電／新加坡國務資政李顯龍表示，新加坡需要新移民來補充勞動力和增加人口，並推動經濟增長，移民對新加坡的生存至關重要，甚至是決定性因素。



李顯龍在南洋理工學院，主持德義區新公民儀式。他在演講中表示，新加坡是一個資源有限的小島國家，唯一能賴以生存的，就是人，新加坡需要新移民來增加人口，並推動經濟增長。



李顯龍又稱，移民會帶來更多競爭，令新加坡國民面對更加努力和提高標準的壓力，但同時會創造一個更具活力的經濟環境，讓國人變得更加強大，更有能力，為子孫創造更美好的未來。