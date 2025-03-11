廖昌永答中評：兩岸青年要加強溝通　共同進步

全國政協委員、中國音樂家協會副主席廖昌永（中評社 海涵攝） 中評社北京3月11日電（記者 海涵）全國政協委員、中國音樂家協會副主席廖昌永10日接受中評社記者採訪時表示，兩岸同胞，尤其是青年應該加強聯繫和溝通。衹有多交流，才會共同進步。



多年來，廖昌永一直很關注如何讓越來越多承載中國傳統文化的文藝作品“走出去”。他致力於讓世界聽見中國藝術歌曲的聲音，向全球展示中國詩詞與語言的獨特魅力。此外，他也在不斷探索如何讓更多年輕人將加入中華文化傳承創新隊伍。



談及兩岸之間的文化藝術交流，廖昌永表示，兩岸同宗同源、同文同種，都受到中華優秀傳統文化的滋養。兩岸同胞，尤其是兩岸青年應該加強溝通、加強聯繫、共同進步。他以中文藝術歌曲舉例說，一直以來，兩岸藝術家都在共同努力進行創作，大家一起交流，才會有進步。



被問到參加今年兩會的感受，廖昌永表示“非常興奮”。他說，從兩會的各項報告中，能看到過去一年國家各方面的建設都很有成效，全體政協委員、人大代表在過去一年的履職也很盡責。各項報告文風樸實，報告中每一個數字的背後都凝結著大量工作，是許多心血鑄就出來的。接下來一年，我們會繼續堅守樸實的作風，抓鐵留痕將工作做好。作為文藝工作者，我們會用情用力用心創作好有時代特色、有時代精神的文藝精品。



廖昌永對今年政府工作報告中對人才的重視印象深刻。他認為，無論是作為文藝工作者還是教育工作者，都要走到基層，帶著使命和責任做好自己的工作。

