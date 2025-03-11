容永祺答中評：香港有獨特優勢講好中國故事

全國政協委員、全國政協經濟委員會副主任容永祺（中評社 海涵攝） 中評社北京3月11日電（記者 海涵）全國政協委員、全國政協經濟委員會副主任容永祺10日接受中評社記者採訪時表示，香港背靠祖國、聯通世界，有獨特優勢能夠向外講好中國故事和香港故事。此外，在同台灣地區的交流合作方面，香港也能發揮很大作用。



容永祺說，參加兩會令他瞭解了國家的大政方針和發展方向，也看到了國家對香港的重視以及香港未來要發展的方向。



政府工作報告提到香港要發展國際交流合作，容永祺表示，香港有獨特優勢能夠向外講好中國故事和香港故事。香港背靠祖國、聯通世界，具有“一國兩制”的制度優勢，同時也與海外、國際有更多聯繫，比如香港的商會、專業協會、行業協會等團體可以到海外進行很多交流，也可以邀請外國朋友來香港看看“一國兩制”並沒有變、來粵港澳大灣區看看豐富的發展機會，以吸引更多人才、資金、技術到香港和內地。



“在同台灣地區的交流合作方面，香港也能發揮很大作用。”容永祺舉例說，“北京有故宮、香港有故宮文化博物館、台灣也有台北故宮博物院，能不能推動相互之間的展品等交流？這些都是我們中國同胞要一起努力做的事情。”



談及美國對香港的經貿制裁，容永祺說，“美國如何做是美國的事，我們做好自己就對了。”他表示，香港要盡可能做好科技等領域的研究，引進更多人才來香港發展。



容永祺還說，香港有許多自身的條件和優勢，在科研、人才等方面可以同內地達成許多合作。他希望，未來，兩地能有更多互聯互通，粵港澳大灣區有更大發展空間，國家在高水平開放和高質量發展方面有更多成果。

