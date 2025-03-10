尹錫悅案宣判在即　韓國擬部署逾萬名警力

中評社北京3月10日電／據新華社報導，韓國憲法法院預計本月中旬對尹錫悅總統彈劾案作出裁決。韓國警方9日說，將在宣判當天和前一天部署逾萬名警力加強警戒。按媒體說法，如此規模的安保措施在韓國“前所未有”。



韓國警方消息人士說，警方原計劃在彈劾案宣判當天在首爾市中心部署約1.2萬名警力，約占韓國全國警力的十分之一。由於尹錫悅8日突然獲釋，警方決定升級安保計劃，對漢南洞總統府等更多區域實施警戒。



根據新計劃，警方將在宣判前一天向憲法法院和光化門廣場周邊地區派遣約5000名警力，並在宣判當天部署約9000名警力設置“封鎖區”。



警方同時考慮增派警力，對韓國主要政黨總部、憲法法院法官住所、部分國家大使館等場所加強警戒。一名警方官員表示，目前無法預測宣判當天現場情況，警方安保計劃“仍有加強空間”。



2024年12月14日，韓國國會通過尹錫悅彈劾動議案，並將彈劾案提交憲法法院審理，審理過程最長180天。憲法法院2月25日就此案舉行最後一場辯論，預計3月中旬作出裁決。根據以往案例，宣判日期通常會提前兩三天對外公布。



根據法律，如果憲法法院駁回彈劾案，尹錫悅將立即恢復總統職務。如果憲法法院裁決通過彈劾案，尹錫悅將成為繼朴槿惠之後第二名被罷免的韓國總統。