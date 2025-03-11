美促統聯合會換屆典禮：維護一個中國架構

美國大洛杉磯地區促進中國統一聯合會舉行換屆典禮交接印信，左為卸任前主席歐陽韜，右為新任主席胡卓球，中為監交者，中國駐洛杉磯總領事館副總領事郭志強（中評社記者 宋楷文攝） 中評社洛杉磯3月10日電（記者 宋楷文）2025年3月8日晚，美國大洛杉磯地區促進中國統一聯合會在洛杉磯舉行了隆重的換屆典禮。此次活動吸引了包括聖蓋博市議員丁言愉等民選官員和當地華人華僑社團代表在內的200餘人參加。中國駐洛杉磯總領事館副總領事郭志強、領事安明栓出席了典禮。新一屆主席胡卓球在典禮上發表了熱情洋溢的講話，強調了聯合會的宗旨與使命，並提出了未來的行動計劃。



胡卓球首先感謝大家的信任，在促統聯合會轉眼走過了二十年之際，選舉他擔任新一屆主席。他表示，自己不僅感到榮譽，更深感肩負重任。他提到了自2005年3月羅省中華會館主席劉建民創會以來，在促進兩岸關係和平發展和推動和平統一所取得的諸多成就。



胡卓球表示，作為依法註冊的美國華人組織，促統聯合會將依據美國憲法第一修正案所保障的公民權利，始終堅持包括美國政府認同的＂一個中國＂政策，維護美中《三個聯合公報》構建的“一個中國架構”。基於民族情感，推動中國大陸與台灣的和平統一。秉持＂止戰促和＂理念，推動兩岸人民相向而行，尊重兩岸同胞自主選擇和平統一的方式，並願意為兩岸同胞的選擇提供祝福與支持。



為了實現這些宗旨，胡卓球提出了四項行動計劃：1）加強交流：組織更多涉及兩岸文化、經濟等領域的交流活動，增進相互瞭解與認同。2）促進對話：搭建平台，邀請兩岸各界人士進行理性對話，尋求共識，增進互信。3）廣泛宣傳：宣傳和平統一有利於美國與中國兩國利益的理念，匯聚支持和平統一的力量。4）在美國法律規範的框架內，向各界傳達聯合會的要求，呼籲各方支持兩岸和平統一。

