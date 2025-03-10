海爾主導IEC國際保鮮標準正式發布

中評社北京3月10日電／據新華社報導，3月10日，IEC冰箱保鮮國際標準發布會在北京舉行。會上，由海爾冰箱主導的IEC冰箱保鮮國際標準正式發布，為全球冰箱保鮮效果提供統一的參考標準。這不僅是冰箱行業的里程碑事件，更彰顯了中國品牌在國際舞台上的強大科研實力與引領地位。



發布會現場，IEC保鮮標準工作組秘書Sara Macready用“填補空白”來評價海爾冰箱這一標準的意義。Sara Macready介紹說，冰箱誕生的百年來，衹有兩份IEC冰箱性能國際標準，第一份是針對冰箱本身制冷性能和耗電等做出的規範，另一份就是當天發布的IEC冰箱保鮮國際標準。這不僅是IEC（國際電工委員會）119年來第一個冰箱保鮮標準，填補了世界空白，也是首個由中國品牌主導制定的冰箱業國際標準，實現中國在該領域國際標準上“零”的突破。



那麼，這個新標準究竟能給我們的生活帶來什麼改變呢？以前，人們買冰箱如同開盲盒。沒有統一保鮮技術標準，只能面對各類保鮮冰箱廣告糾結，買回家後還可能發現保鮮效果與宣傳不符。如今，新標準將保鮮效果轉化成“硬指標”，其基於核心全空間保鮮科技的實踐，建立了一套科學的評估體系，規範了失重、凝露等多維度參數，給全球冰箱企業設定了技術規範，讓消費者獲得了“看得見的保鮮承諾”。



比如，海爾冰箱率先做到了菠菜冷藏7天失重率≤3%，牛肉冷凍30天汁液流失率≤2%，幹貨存9個月營養留存率≥94%。



目前，IEC冰箱保鮮國際標準已被全球30多個國家採用，2024年9月正式成為中國冰箱國家標準。也就是說未來可能無論你在哪兒，無論你是不是買的海爾冰箱，都能享受到這一標準帶來的便利。IEC工作組代表、VDE專家Tobias Stenger評價說：“海爾冰箱不僅貢獻了技術框架，還用可復制的驗證方法讓標準在全球範圍內具有普適性，能讓全球冰箱用戶受益。”



隨著新標準在全球範圍逐步實施，一場以用戶價值為核心的產業革命正蓬勃興起，重新定義全球家庭的新鮮生活圖景。中國智造正以領航者之姿，為全球家庭重新定義新鮮生活的美好未來，引領全球冰箱行業朝著更科學、更優質的保鮮方向大步邁進。