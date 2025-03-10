蹚出“中國式”人工智能發展之路

中評社北京3月10日電／據科技日報報導，“8年前，我國和美國的差距還相對比較大，但是今天已互有高下，能和人家掰掰手腕。”3月8日下午，在接受科技日報記者專訪時，全國政協委員、科技部原副部長李萌這樣感嘆。



2017年7月8日，國務院印發《新一代人工智能發展規劃》（以下簡稱《規劃》）。如今，“人工智能”已成熱詞，中國人工智能的發展也引發世界關注。



“我們做對了什麼？”面對記者提出的問題，李萌強調，中國人工智能有今天的巨大成就和世界地位，根本在於習近平總書記的高度重視、親自部署、持續推動。



習近平總書記強調，要深刻認識加快發展新一代人工智能的重大意義，加強領導，做好規劃，明確任務，夯實基礎，促進其同經濟社會發展深度融合，推動我國新一代人工智能健康發展。



“總書記的重要指示為新一代人工智能發展指明了方向。我國從一開始就確立了人工智能的雙重屬性——技術屬性和社會屬性，明確了要實現激勵發展與合理規制的協調，最大限度防範風險。”李萌表示。



戰略引領快速發展



2017年7月24日，國務院新聞辦公室舉行國務院政策例行吹風會。時任科技部副部長李萌介紹《規劃》有關情況，並回答記者提問。



8年後回看，李萌認為，我國人工智能發展之路走對了，國家當年確立了人工智能發展的正確戰略方向，為人工智能發展提供了肥沃土壤，營造了良好生態。在正確判斷人工智能發展趨勢中，一批富有科學精神、戰略眼光和家國情懷的科學家團隊發揮了重要作用。



當年《規劃》明確了五大智能——大數據智能、跨媒體智能、人機混合智能、群體智能、自主智能系統研究，“如今這5個方向都已經開花結果，並向大模型、多模態大模型、腦機接口、多智能體協作、具身智能演進，和世界發展態勢一致。”李萌說。

