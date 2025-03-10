是否翻車不可怕　中國AI需堅持走好每一步

中評社北京3月10日電／據新華社報導，短短幾天內，Manus的口碑就像坐了過山車，一度衝上雲霄，一度又被“打落凡塵”。



3月6日，被稱為“全球首款通用AI智能體”的Manus發布，一夜之間引發國內外熱議，“下一個DeepSeek”“AI智能體的GPT時刻”等溢美之詞瘋狂湧來，全網都在高價求一枚邀請碼。出圈後不久，質疑聲隨之而來。有人體驗後表示，沒有達到官方演示效果和外界預期，不足以稱為“通用AI智能體”，甚至還有人懷疑Manus只是“套殼”產品。而且，海外對該產品討論度不高，只是國內在“自嗨”……



Manus發布短短兩三天，外界評價就出現如此嚴重的兩極分化，這自然與產品性能及用戶感受直接相關。在這波輿論浪潮中，Manus的研製者有沒有通過“饑餓營銷”而刻意抬高身價尚不清楚，能不能把產品短時期內“快速進化”，從而真正站穩腳跟也有待觀察。但撇開Manus產品好壞不說，追捧聲與質疑聲此起彼伏也並非壞事。一方面，這顯示出中國網民急迫地期待Manus能復制DeepSeek的成功，能在全球通用AI智能體應用上拔得頭籌，以此證明我國人工智能產業的超強實力；另一方面，也體現出廣大國人對於AI應用有了更清晰的認識，不少人是參與測試之後才給予客觀評價，不迷信網絡追捧，堅信AI智能體“是騾子是馬拿出來遛遛”，彰顯出務實主義態度。



如此看來，Manus是否“翻車”並不重要，也不可怕，反而一定程度說明伴隨國內AI行業快速發展，廣大公眾的AI素養和探究精神正在廣泛普及。



應該說，2025年一開年，DeepSeek帶來的全球震撼，顯示國內AI行業正從技術追趕向局部領跑轉型，在低成本訓練和長思維推理等方面已達到國際先進水平，大語言、多模態大模型等領域也百花齊放。更可喜的是，國內AI行業出現“你追我趕，只爭朝夕”的濃厚創新氛圍，形成了勇於開源的自信與共識，各類新產品不斷向全球AI性能測試榜單發起衝擊。各類團隊把DeepSeek當老師，更把DeepSeek當對手。