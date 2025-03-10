攀枝花市西區紀委副書記：辦案就要精鑽細研

中評社北京3月10日電／據中國紀檢監察報報導，“傳統受賄犯罪中，國家工作人員往往直接收受請托人財物，權錢交易具有直接性；而新型隱性腐敗犯罪中，國家工作人員與行賄人通常是以一種外表合法的方式來間接實現權錢交易……”春節後上班第一天，四川省攀枝花市西區紀委副書記、監委副主任胡濤給辦案一線的同志們上了一堂既生動又實用的業務培訓課。



在辦案一線奮戰13年多，胡濤參與查辦黨員幹部違紀違法案件400餘件，為維護當地風清氣正的政治生態作出了重要貢獻。他勤於鑽研疑難問題，善於總結實踐經驗，把學習成果和工作經驗毫無保留地傳授給同事們，帶動了西區紀委監委幹部隊伍業務能力整體提升。2022年4月，胡濤被評為四川省紀檢監察系統先進工作者。



2011年9月，胡濤剛從西區教育局調到區紀委時，面對複雜的問題線索，也曾手忙腳亂、力不從心。為了盡快融入工作，他白天在辦案實踐中“充電”，晚上在伏案學習中“蓄能”，分門別類、密密麻麻的學習筆記記了一大摞，業務能力也隨之迅速提升。



有一次，胡濤帶隊辦理西區格里坪鎮大水井村村委會原主任範某涉嫌嚴重違紀違法案。範某利用協調村企關係的職務便利，大肆收受“好處費”，損害村集體利益，群眾反映強烈。但是，當辦案人員找範某瞭解情況時，他卻聲稱自己從企業獲得的錢款是“入股分紅”以及為企業提供勞務的報酬。



針對範某的“辯解”，胡濤認真研究相關紀法規定，很快理清了辦案思路：“出資款在企業運行中發揮的作用，是判斷範某所收錢款到底是分紅還是賄賂的關鍵。我們要查清企業是否有真實的投資需求，範某是否真的投入資金、投入資金是否真正用於企業經營，其收受的所謂‘分紅’是不是正常的按比例分紅，等等。關於範某提出的‘勞務報酬’是否真實，我們要查清他是用職權換取財物還是利用個人勞務、技術換取報酬，他是否真的提供了有關勞務，他獲得的所謂‘報酬’是否與其提供的勞務等值……”在胡濤的指導下，辦案人員調取了相關財務憑證，走訪了多名瞭解情況的人員，最終查明了範某利用職務便利向企業索賄，並以“分紅”“勞務費”名義掩蓋違紀違法行為的事實。



“範某受到查處後，村民們有的喊我到家里吃飯，有的給我送菜、送肉，雖然這些我都不能接受，但我真切感受到了人民群眾對不正之風和腐敗問題的痛恨，對紀檢監察機關正風肅紀反腐的期待……”每當回憶起村民們那感激又期待的眼神，胡濤就感到肩上的擔子更重了。

