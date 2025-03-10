日本一客機撞上狐狸後中止起飛

中評社北京3月10日電／據文匯網報導，當地時間3月9日晚，日本北海道札幌市丘珠機場一架從札幌飛往函館的客機起飛前在跑道上撞上一隻狐狸，飛機隨即中止起飛。



據報導，機上乘客和機組人員共47人均未受傷。



報導稱，當地航空系統正在調查飛機損壞的程度。



報導介紹，3月6日，北海道新千歲機場曾因兩頭鹿闖入機場跑道附近區域，導致跑道一度關閉。