浙江：健全信訪化解機制　賦能基層治理

中評社北京3月10日電／據中國紀檢監察報報導，針對此前走訪發現的個別村（社區）集體充電樁收費入賬不及時、監管不到位等問題，浙江省浦江縣仙華街道紀工委工作人員日前來到金宅社區，實地跟進瞭解相關問題整改情況。



浦江縣紀委監委傳承弘揚“浦江經驗”，健全完善全員接訪、上門走訪、全程督訪的紀檢監察信訪舉報化解機制，組織紀檢監察幹部深入基層、聯繫群眾，面對面聽民聲、心連心解民憂，推動解決群眾身邊不正之風和腐敗問題，助力提升基層治理效能。



全員接訪，全面掌握群眾操心事、煩心事、揪心事。浦江縣紀委監委安排系統幹部全員入戶走訪，確保發現問題在一線、化解矛盾在一線、工作落實在一線，切實讓群眾可感可及。組建“1名紀委監委班子成員＋1名紀檢監察幹部（聯絡員）＋數名相關派駐機構幹部”的下訪接訪小組，每月定期到對口聯繫鄉鎮接訪；安排委機關及派駐紀檢監察組幹部輪流到縣矛盾調解中心接訪，“聯心服務團”成員到村（社區）接訪，滿足群眾需求，變信訪問題清單為群眾滿意清單。



“我們充分利用鄉鎮紀委幹部和村紀檢委員對本地人員熟、情況明的優勢，構建鎮村信訪化解網絡，堅持上門走訪，‘面對面’化解矛盾。”浦江縣紀委監委相關負責同志介紹，全縣15個鄉鎮紀委監察辦分別聯繫1至3個重點村，利用固定接訪日到村接訪、上門走訪，面對面協調化解涉及民生領域不正之風和腐敗問題的具體訴求；村級監察工作聯絡站站長隨時上門走訪，建立問題清單及時化解。浦陽街道紀工委監察辦突出源頭治理，針對重點項目、信訪積案進行集中攻堅；杭坪鎮紀委監察辦設立“便捷信訪服務點”，完善群眾“點題”、紀委督辦、科室落實閉環工作機制，推動解決信訪舉報問題137個。



注重案件辦理全程督訪，明確責任、跟進落實。浦江縣紀委監委推行業務內“誰接訪，誰包案”、業務外“誰接訪，誰督辦”機制，信訪室從案件受理、辦理程序、調查質量、結果反饋等環節全程介入、跟蹤指導，推動初次舉報提質增效。縣紀委監委班子成員通過“全縣矛盾糾紛攻堅化解”專項行動、定期參加聯繫鄉鎮“周一聽信訪”會議等方式，對案件進行跟蹤督導，對疑難積案、重復舉報等開展領導包案，並建立工作專班，對矛盾化解不力的黨組織、人員進行約談，不斷壓實責任。