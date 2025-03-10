卡尼將帶領加拿大向何處走

中評社北京3月10日電／據新華社報導，加拿大執政黨自由黨9日宣布，馬克·卡尼以壓倒性優勢當選為該黨新領導人。卡尼將接替現任總理特魯多出任加拿大總理，組建新內閣。



卡尼是誰



卡尼1965年出生於加拿大西北地區的史密斯堡，在艾伯塔省的埃德蒙頓長大。從哈佛大學畢業後，卡尼前往牛津大學學習，並於1995年取得博士學位。



在2004年擔任加財政部副部長之前，卡尼曾就職於高盛公司。2008年，卡尼擔任加拿大銀行行長，在國際金融危機期間負責加拿大貨幣政策。2013年，卡尼擔任英國央行行長，成為首位擔任此職的非英籍人士，並領導英國央行應對英國“脫歐”。



在過去兩個月的黨內競選中，卡尼被稱為政壇“局外人”。在特魯多今年1月6日宣布辭去自由黨領袖職務後，卡尼1月16日正式宣布參加自由黨領袖選舉，並辭去所有商界職務。



根據自由黨選舉委員會的數據，卡尼獲得近86%自由黨註冊選民的支持，在該黨新領袖選舉第一輪中便輕鬆勝出。



卡尼最新表態是什麼



目前，美加貿易摩擦成為加拿大國內輿論熱點，美國加征關稅威脅和加美關係成為加拿大民眾最關心的議題。



卡尼在勝選演講中說：“美國覬覦我們的資源，我們的水，我們的土地，甚至我們的國家。一旦得逞，將摧毀我們的生活。”卡尼說，他的政府將保持對美國的報復性關稅措施，直到“美國人對我們表示尊重”。加拿大要團結起來，不能讓美國總統特朗普得逞，“加拿大永遠不會以任何方式、形態或形式成為美國的一部分”。



卡尼承諾加拿大政府將把關稅收益用於保護勞動者，並使關稅對美國造成最大程度影響，同時把對加拿大的影響降到最低。