江西：堅持標本兼治　築牢校園餐飲安全防線

中評社北京3月10日電／據中國紀檢監察報報導，“通過哪些程序選定食材配送企業？”“職能部門有沒有定期來檢查？”“從業人員健康檢查是否到位？”……日前，江西省上猶縣紀委監委派駐第七紀檢監察組採取“四不兩直”方式，深入全縣部分中小學校，就校園食品安全和膳食經費管理等情況開展監督檢查。



校園食品安全事關學生的生命健康，是家長關心、社會關切的焦點。上猶縣紀委監委立足職能定位，緊盯“校園餐”責任落實、資金管理使用、安全衛生管理、學校食堂運營管理、項目招標投標等關鍵環節，壓緊壓實相關職能部門責任，以有力監督守護學生“舌尖上的安全”。



“校園餐”的監督環節多、難度大。上猶縣紀委監委統籌運用“室組＋職能部門”聯動機制，監督推動縣教育體育局深入開展“校園餐”專項整治，聯合縣財政、審計、衛健、市場監管等職能部門，對全縣中小學校開展“拉網式”明察暗訪和監督檢查，發現相關問題447個，目前已整改完成432個。同時，該縣將“校園餐”問題作為十五屆縣委巡察監督重點，集中利用1個月時間對教育部門開展機動式巡察，發現普遍性、傾向性、深層次問題31個，並循線深挖背後的責任、作風和腐敗問題，切實推動“校園餐”領域管理規範、用餐安全、幹部廉潔。



上猶縣紀委監委堅持以“重點查”帶動“全面治”，按照“個案深治、類案同治”思路，從個案清除向系統施治、全域治理提升轉變。針對監督檢查發現的校園食堂財務管理不規範、食品安全崗位責任落實不到位、學生餐食標準不達標等問題，該縣紀委監委通過制發紀檢監察建議書、履責提醒函、警示約談等方式，督促相關職能部門及時查漏補缺，由點及面、由表及裡抓整改，齊心協力築牢校園餐飲安全防線。



該縣紀委監委推動縣教育體育局出台《上猶縣中小學膳食經費管理辦法》，將食堂財務納入學校財務統一管理，實行專賬核算。督導對重點學校和配送企業開設監管賬戶，設立舉報電話，接受教師、學生及家長和社會的廣泛監督。探索優化食堂經營模式，推動實現學校食堂自主經營，有效解決對外承包過程中食材質量參差不齊、用餐標準不統一、檢測溯源不完善等問題。



“學校菜品更豐富了，味道也更好了”“現在學校很重視‘校園餐’安全，我們也更放心讓孩子在學校用餐了”……“校園餐”專項整治開展以來，該縣學生和家長對整治成效普遍表示認可。



“下一步，我們將持續深化‘校園餐’專項整治，推動相關職能部門履職盡責，標本兼治解決突出問題，全力守護學生‘舌尖上的安全’，讓‘校園餐’真正成為放心餐、營養餐、廉潔餐。”該縣紀委監委相關負責同志表示。