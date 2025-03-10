哈馬斯說明與美國官員“密談”情況

中評社北京3月10日電／據新華社報導，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）高級成員塔希爾·努努9日證實，哈馬斯領導層與美國總統人質事務特使亞當·伯勒爾近日在卡塔爾首都多哈多次會談，著重磋商了釋放一名有美國與以色列雙重國籍的被扣押人員的問題。



據路透社報導，努努當天證實哈馬斯與美國之間“前所未有”的直接會談，雙方一周來在多哈“數次”磋商，主要聚焦於一名有美以雙重國籍的被扣押人員釋放問題。哈馬斯“以符合巴勒斯坦人民利益的方式積極、靈活應對”，雙方還討論了加沙地帶停火協議相關事宜。



21歲以軍士兵艾丹·亞歷山大被認為是唯一在世的被扣押在加沙地帶的美國公民。美國中東問題特使史蒂夫·威特科夫日前說，爭取亞歷山大獲釋是美方“當務之急”。



經多方斡旋，哈馬斯與以色列1月15日達成加沙地帶停火協議，第一階段從1月19日至3月1日。第二階段停火談判原定於2月3日開始，但雙方一直未舉行實質性談判。



本月5日，美國阿克西奧斯新聞網披露了美國與哈馬斯密談的消息。《以色列時報》7日援引知情西方官員消息報導，以色列4日獲知美方官員與哈馬斯高級成員哈利勒·哈亞所率代表團直接會談，以戰略事務部長羅恩·德爾默隨後與美國總統人質事務特使伯勒爾通電話，“斥責”後者在沒有得到以色列總理本雅明·內塔尼亞胡同意的情況下就和哈馬斯討論“換人”事宜，即以方釋放多少名在押巴勒斯坦人以換取哈馬斯釋放亞歷山大並歸還4名有美以雙重國籍的被扣押人員遺體。伯勒爾解釋，會談處於“初步討論”階段，要達成最終決定須經以方同意。



據《以色列時報》報導，伯勒爾與哈馬斯還討論了哈馬斯釋放所有被扣押人員、哈馬斯與以色列結束戰事等事宜。美以官員通話結束後不久，美方與哈馬斯直接會談的消息就被洩漏給媒體，美方認為這是以方所為。



以色列總理辦公室聲稱，美國與哈馬斯直接談判前徵求過以方意見，以方已向美方“表達立場”。按上述西方官員說法，美方2月告知以方這一計劃時，以方表示“反對”。