特魯多：加拿大面臨來自美國的“生存挑戰”

中評社北京3月10日電／據新華社報導，加拿大總理特魯多9日說，加拿大人面臨來自美國的生存挑戰。



特魯多當天在執政黨自由黨新領導人選舉結果公布現場發表演講時說，“加拿大人面臨來自我們鄰國的生存挑戰”，面對這些挑戰和經濟危機，加拿大人正在展示真正實力。



自由黨9日早些時候宣布，馬克·卡尼以壓倒性優勢當選為該黨新領導人。卡尼將接替特魯多出任加拿大總理，組建新內閣。