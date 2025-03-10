魯比奧稱烏克蘭沒有“星鏈”會輸

中評社北京3月10日電／據新華社報導，美國太空探索技術公司（SpaceX）首席執行官埃隆·馬斯克9日與波蘭外長西科爾斯基圍繞該公司“星鏈”衛星系統在俄烏衝突中的作用在網上發生爭執，美國國務卿馬爾科·魯比奧也加入“戰局”，稱烏克蘭沒有“星鏈”早就輸了。



馬斯克8日在社交媒體上稱其旗下的“星鏈”衛星系統是烏克蘭軍隊的“支柱”，“如果我關掉它，他們整個戰線都將崩潰”。西科爾斯基9日發帖回應說，是波蘭數字化部每年為烏克蘭支付約5000萬美元“星鏈”費用，“如果SpaceX被證明是一家不可靠的供應商，我們將被迫尋找其他供應商”。



馬斯克針對西科爾斯基的言論發帖稱：“你只支付了很少一部分費用，且‘星鏈’無可替代。”但他隨後又發帖稱，自己只是陳述一個事實，即使存在意見分歧，也不會對烏克蘭關閉“星鏈”服務，或以此為討價還價的籌碼。



魯比奧9日在社交媒體發帖力挺馬斯克，指責西科爾斯基編造事實，並稱沒人威脅要切斷“星鏈”衛星系統。“要說謝謝，因為如果沒有‘星鏈’，烏克蘭早就輸掉了這場戰爭，俄羅斯人現在已經抵達波蘭邊境。”



“星鏈”衛星系統被烏克蘭軍隊大量使用，對保持烏軍戰力發揮了重要作用。此前已有媒體報導說，美國為進一步施壓烏克蘭交出關鍵礦產資源開採權，威脅要切斷對烏克蘭的“星鏈”衛星系統的服務。