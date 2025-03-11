中評現場：政協閉幕會 習近平出席

習近平主席出席全國政協十四屆三次會議閉幕大會（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月11日電（記者 郭至君）為期6天的全國政協十四屆三次會議3月10日上午在京圓滿閉幕，中共中央總書記、國家主席習近平出席閉幕大會，大會由全國政協主席王滬寧主持並發表講話。中評社記者現場看到，在主持人宣布大會閉幕時，習近平總書記微笑鼓掌，在委員們熱烈的掌聲中離開會場。



閉幕大會進行約35分鐘，共完成了四項議程：分別是：通過政協第十四屆全國委員會第三次會議關於常務委員會工作報告的決議；通過政協第十四屆全國委員會第三次會議關於政協十四屆二次會議以來提案工作情況報告的決議；通過政協第十四屆全國委員會提案委員會關於政協十四屆三次會議提案審查情況的報告；通過政協第十四屆全國委員會第三次會議政治決議。



中評社記者現場看到，習近平總書記認真地聽取了現場工作人員宣讀的內容，並且在有關決議及報告表決通過後和大家一起鼓掌。隨後，習近平總書記也認真聽取了王滬寧在閉幕大會上的講話。



在閉幕大會的尾聲，習近平總書記還起身與全場與會者共同唱國歌。最後，當主持人宣布大會圓滿閉幕時，習近平總書記面向台下的委員們露出微笑鼓掌，然後在現場熱烈的掌聲中離開會場。



中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會第三次會議，應出席委員2154人，實到2082人。黨和國家其他領導同志，中共中央、全國人大常委會、國務院有關部門負責同志，以及外國駐華使節、海外華僑等也應邀出席了閉幕大會。

