中評現場：全國政協會議閉幕 王滬寧講話

中央政治局常委、全國政協主席王滬寧在閉幕大會上發表講話（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月11日電（記者 郭至君）為期6天的全國政協十四屆二次會議完成各項議程，3月10日上午在北京人民大會堂圓滿閉幕。中央政治局常委、全國政協主席王滬寧在閉幕大會上發表講話，他表示，我們要堅持人民政協性質定位，堅持團結和民主兩大主題，扎實做好“四個凝聚”工作，不斷提高政治協商、民主監督、參政議政水平，更好擔負起把中共中央決策部署和對人民政協工作要求落實下去、把海內外中華兒女智慧和力量凝聚起來的政治責任。



王滬寧表示，中共中央高度重視這次會議，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平等黨和國家領導同志出席大會開幕會和閉幕會，看望委員並參加聯組討論，同委員們共商國是。



王滬寧說，全體委員高度評價過去一年以習近平同志為核心的中共中央統攬全局、沉著應變，團結帶領全黨全國各族人民攻堅克難、砥礪奮進，順利完成經濟社會發展主要目標任務，推動中國式現代化取得新的重大成就；一致認為新時代黨和國家面貌之所以能煥然一新，一年來在世界變局中之所以能續寫“風景這邊獨好”新篇章，起決定性作用的是習近平總書記領航掌舵，是習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引；一致表示要深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，進一步堅定奪取新時代中國特色社會主義新勝利的決心和信心。

