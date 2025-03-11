中評花絮：政協閉幕日 大會堂人頭濟濟

全國政協十四屆三次會議10日上午閉幕（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月11日電（記者 郭至君）3月10日上午，圓滿完成各項議程的全國政協十四屆三次會議在北京閉幕。中評社記者在人民大會堂看到，很多委員都不忘最後在人民大會堂東大廳各處“打卡”留念，記者們也抓緊最後一刻繼續團團圍住委員們採訪。很多委員們都對記者們表示，新的一年會更切實履職，繼續在自己的專業領域為國家發展建言獻策。



中國人民政治協商會議全國委員會，簡稱政協全國委員會或全國政協，由中國共產黨、各民主黨派、無黨派人士、人民團體、各少數民族和各界的代表，香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和歸國僑胞的代表以及特別邀請的人士組成，每屆任期5年。。



中國人民政治協商會議全國委員會和地方委員會的主要職能是政治協商、民主監督、參政議政。全國政協堅持中國共產黨的領導，把握性質定位，通過召開全體會議、常委會會議、主席會議、專門委員會會議、專題協商會議、協商座談會議等，開展提案、委員視察考察、專題調研、反映社情民意、大會發言、團結聯誼、對外交往、文史資料、新聞宣傳等經常性工作，聚焦黨和國家中心任務履職盡責，為黨和國家事業發展作出重要貢獻。

