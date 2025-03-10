韓軍公佈戰機誤炸事故初步調查結果

中評社香港3月10日電／韓聯社報導，韓國空軍10日發佈日前發生的演習戰機誤投炸彈事故初步調查結果，重申該事故是因飛行員錯誤輸入坐標所致。



據空軍介紹，涉事戰機的飛行員起初輸錯坐標，且未正確執行三次確認坐標的流程。按相關流程，飛行員須在飛行準備、起飛前、投彈前三個階段確認坐標是否準確無誤。



然而，K-16戰機2名飛行員在做飛行準備時對誤輸的坐標未予以確認。一號機飛行員不僅在飛行準備階段，還在起飛前檢查階段未能發現坐標有誤。起飛後，該飛行員雖感到飛行路徑和標的地區地形與預演時有所不同，但急於在目標時間內投彈而沒有準確用肉眼確認標的，一味相信輸入于機內的飛行資訊並執行任務。



二號機雖準確輸入坐標，但因忙於維持飛行隊形，而未察覺到投彈地點在坐標範圍之外，按照一號機的指示同步投下炸彈。



經查發現，涉事部隊指揮官的指揮監督工作也不到位。具體來看，部隊長在訓練前未通過飛行記錄儀掌握涉事射擊組存在的問題；未確切掌握和監督具體飛行籌備情況；未切實檢查武裝射擊報告及訓練計劃。



空軍表示，空軍中央防控控制中心（MCRC）的空域管制和聯合終端攻擊控制員（JTAC）的投彈批准工作按照正常的程式進行。為了防止類似情況重演，空軍決定進一步加強對標的坐標的交叉驗證流程。



本月6日，參加韓美聯合演習的兩架KF-16戰鬥機分別誤投4枚MK-82炸彈，炸彈落入訓練場外側的居民區。截至發稿，該事故造成19名平民、12名軍人受傷，152棟建築受損。