九龍婦女聯合會舉辦沙頭角歷史研學行

中評社北京3月10日電／據文匯網報導，2025年3月9日，正值三八婦女節翌日，九龍婦女聯會（下稱“聯會”）組織會員開展沙頭角歷史研學行活動。活動特邀原東江縱隊港九獨立大隊老游擊戰士聯誼會會長林珍女士同行講解，引領參與者深入瞭解沙頭角抗戰歷史，厚植家國情懷。



歷史的長河奔騰不息，坐落於香港新界北區、與深圳鹽田區接壤的沙頭角，沉澱著無數動人篇章。當聯會姐妹踏上這段研學之旅時，猶如翻開一部厚重典籍，字裡行間盡顯熱血豪情與精神傳承。



活動首站為沙頭角羅家抗戰紀念館。這座紀念館作為長期展示港九大隊歷史的國民教育基地，承載著東江縱隊與港九大隊以及“香港抗日一家人”羅氏族人在抗戰烽火中可歌可泣的英勇事跡。踏入館內，在林珍女士的講解下，時光仿佛瞬間倒流，這裡的每一件展品，無論是發黃的照片，還是銹跡斑駁的武器，都像是一個個沉默的講述者，娓娓道來東江縱隊與港九大隊的抗戰歷史，以及“香港抗日一家人”羅家的抗日事跡。林珍女士的講述生動且充滿力量，那些槍林彈雨下的戰鬥場景、艱難困苦中的堅持，讓大家深受震撼和感動，仿佛身臨其境，深刻感受到民族不屈精神的強大力量。



走出紀念館，漫步沙頭角，抬眼望去，中英街近在咫尺，卻無法自由進出。中英街的存在充滿了神秘感，像是一個藏滿故事的寶盒，那些關於商貿往來、文化交融、民族情感碰撞的故事，被歲月塵封在街的深處，引人遐想。如今，中英街承載著一街兩制的獨特使命，在新時代煥發出別樣生機。



緊接著，大家來到了鏡蓉書屋，這座始建於清朝的傳統建築，曾經是李氏家族的私塾學堂，承載著先輩對教育傳承的重視。鏡蓉書屋不僅是傳授知識的殿堂，更是重視文化、延續精神的見證。在如今的新時代背景下，這種家風家教的傳承對於女性在家庭和社會中發揮獨特作用具有深刻啟示，也讓參與活動的姐妹們意識到教育薪火相傳的深意，培育良好家風的重要性。