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洪水橋地產舖遭貼字淋油 疑被欠債友人連累
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2025-03-10 17:49:30
地產鋪的玻璃門遭人潑淋紅色油漆（圖源：文匯網）
中評社北京3月10日電／據文匯網報導，一間位於洪水橋盈福街11號的地產鋪，今日（10日）上午約11時被上班職員發現玻璃門遭人潑淋紅色油漆，現場另貼有一張紙條，寫上Dave叫我黎（嚟）整你，於是報警求助。
據現場消息指，字條上的Dave是上址地產鋪東主的一位朋友，早前疑因生意糾紛而欠下數萬元債務，今次事件不排除涉及追債騷擾。警員已將事件列作刑事毀壞案跟進。
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