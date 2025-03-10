上海：AI行業火熱，為招聘市場注入暖意

中評社北京3月10日電／據新華社報導，在AI智能求職機上點擊“對話”就能根據自己的學歷背景和需求匹配現場的招聘崗位，“一鍵掃臉”完成崗位申請報名……這是“樂業上海優＋”——2025年上海市春季促進就業專項行動暨高校畢業生擇業對接會上的一幕。



作為今年“樂業上海優＋”行動首場面向高校畢業生等青年群體的大型招聘會，這場招聘會上透露出就業市場的新動向，以AI（人工智能）為代表的科技不僅正在重塑招聘和求職的流程，也帶來了不少新的招聘機遇。



在招聘會現場，大量的AI相關崗位起薪都在每月萬元以上，有的甚至高達5萬元。



“我們推出了AI大模型機器人‘攜程問道’，現在對於AI技術方面的人才需求非常強烈。”攜程集團全球校園招聘負責人史加加介紹，攜程此次帶來了算法研發、智能機器人研發等崗位。



上海禾賽智能科技有限公司人力資源招聘負責人吳慶梁介紹，企業今年招聘規模在300人左右，涉及光學、機械、電子、軟件、算法等領域的人才。“智能駕駛和AI技術未來有望改變人類生活，作為激光雷達領域的企業，我們對高新技術類人才的需求強烈。”吳慶梁說。



招聘會現場專門設置了智慧就業產品體驗區、直播帶崗區，不少求職者沉浸式體驗AI智能求職機、智慧就業平台、校園應聘平台等數字化就業產品和服務。在直播帶崗區，春秋航空、同臣環保、華翌電氣等8家民營企業提供近300個崗位，企業人力資源負責人在線上直播間熱情推介，吸引超過5萬人次觀看。



大量的科技類崗位也讓求職者們躍躍欲試。“我之前考了互聯網營銷師的證書，還在計劃考更多的證書。”上海建橋學院會計學專業大四學生陳祺說，“希望新職業方向的證書可以帶來更多、更廣泛的發展機會和選擇，讓我在校招的第一步就抓住科技風口的機遇。”

