勞福局：善用200億撥款　合理購社福物業

政府購物業作長者中心等社福設施（圖源：大公報） 中評社北京3月10日電／據大公報報導，財政預算案提出節省政府經常開支，由2024至25年度到2027至28年度，累計減幅7%。勞工及福利局局長孫玉菡昨日表示，用於社會福利的恒常開支已沒有再調整的空間，但非恒常開支例如用於購置物業作社福用途的200億元額度，可檢視更有創意的方法處理。



孫玉菡昨日出席電視節目時表示，面對人口老化，社福服務需求大，政府在調整開支時，目標不在恒常開支，而可能是非恒常開支。



被問及如何推行資源效率優化計劃，他提到以政府獲撥款購置社福物業的200億元額度非經常開支為例，既然較難買到位於地下或一、二樓等較低樓層的單位設置長者或兒童設施，可考慮“騰籠換鳥”的創意方式，與一些在較低樓層單位提供青年或家庭服務的機構商討轉換安排。



換言之，政府購買一些位處高層、價錢相對便宜的單位，讓提供青年或家庭服務的機構使用，騰出的低層單位便可交由提供長者或兒童服務的機構使用。孫玉菡認為，此做法可節省成本，效果更理想。



政府於2020年6月獲立法會財務委員會批准撥款200億元，用於購置60個物業作社福用途，資料顯示，截至去年底，社會福利署僅用了約2.4億元，購置了5個物業。



對於有意見提出利用200億元額度非經常開支來減少削支幅度，孫玉菡表示，200億元額度由財委會批出，用途清晰，只可用作購買社福物業，而且只是批出額度，錢尚未到位。他指出，必須嚴守財政紀律，經常開支和非經常開支屬兩本不同賬簿，應分開處理。



孫玉菡又說，考慮到政府將要削減撥款，當局早前已放寬社福機構向社會福利署回撥儲備的期限，大機構可保留儲備六年，小機構五年。此舉正是希望機構在現時撥款相對充裕時多作儲備，在財務上享有更大彈性。