國家統計局解讀2月份CPI和PPI數據

中評社北京3月10日電／央視網綜合國家統計局網站消息，國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀2025年2月份CPI和PPI數據。



2月份，居民消費價格指數（CPI）環比下降0.2%，同比下降0.7%；工業生產者出廠價格指數（PPI）環比下降0.1%，同比下降2.2%。這主要是受春節錯月、假期和部分國際大宗商品價格波動等因素影響。從結構看，一些領域價格顯現積極變化，CPI中部分工業消費品和服務價格穩中有漲，PPI降幅有所收窄，當前物價溫和回升的態勢沒有改變。



一、春節錯月等因素影響CPI同比由漲轉降，扣除春節錯月影響CPI同比仍保持上漲



2月份CPI同比由漲轉降主要有以下三方面原因：一是春節錯月導致上年同期對比基數較高。上年2月份受春節因素影響，食品和服務價格上漲較多，抬高了今年2月份的對比基數，導致今年2月份同比受上年價格變動的影響為負。據測算，在2月份-0.7%的CPI同比變動中，上年價格變動的滯後影響約為-1.2個百分點，今年價格變動的新影響約為0.5個百分點，扣除春節錯月影響2月份CPI同比上漲0.1%，當前物價溫和回升的態勢沒有改變。從春節影響的類別看，食品價格同比下降3.3%，影響CPI同比下降約0.60個百分點，占CPI總降幅八成多，是帶動CPI由漲轉降的主要因素；飛機票和旅遊價格同比分別下降22.6%和9.6%，合計影響CPI同比下降約0.27個百分點。二是今年2月份的天氣有利於鮮菜生長運輸。2月份全國雨雪冰凍天氣較少，而上年同期部分地區出現兩輪雨雪冰凍天氣，對農業生產和運輸產生較大影響。2月份鮮菜價格同比下降12.6%，影響CPI同比下降約0.31個百分點。三是汽車等商品降價促銷。2月份燃油小汽車和新能源小汽車價格同比分別下降5.0%和6.0%，合計影響CPI同比下降約0.16個百分點。



二、工業生產淡季、部分國際大宗商品價格波動等多因素影響PPI下降，但降幅略有收窄



2月份PPI環比、同比降幅均收窄0.1個百分點。PPI下降主要有以下原因：一是春節前後為工業生產淡季，多數建築項目停工影響建材需求。受假日及低溫天氣等因素影響，建築項目停工較多，建材等需求偏弱，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格同比下降10.6%，非金屬礦物製品業價格同比下降3.5%。二是春節期間煤炭供應充足、保障有力。煤炭生產整體穩定，電廠、港口存煤充足，煤炭加工價格同比下降24.7%，煤炭開採和洗選業價格同比下降12.5%。三是國際油價波動傳導帶動國內石油相關行業價格下行。受國際原油價格波動傳導影響，國內石油相關行業價格下降，其中石油開採價格同比下降5.1%，有機化學原料製造價格同比下降4.5%，精煉石油產品製造價格同比下降1.6%。與此同時，隨著宏觀政策效果逐步顯現，部分行業生產需求增加，推動PPI降幅收窄。

