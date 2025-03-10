陳茂波：緊扣國家發展　香港推進三方面工作

中評社北京3月10日電／正在北京舉行的全國兩會備受矚目。財政司司長陳茂波昨日發表網志表示，緊扣國家發展的方向與路徑，圍繞中央政府擘畫的未來工作重點，香港在積極融入國家發展大局的時候，須循三方面加速推進自身發展的工作，包括加速推動科技創新與應用創新、透過“打造體驗、確立主題”，以創新模式讓市場釋放消費潛力，以及加強深化國際交往合作。



推動科技創新與應用創新



陳茂波表示，加速推動科技創新與應用創新，以增強經濟動力和提升發展質量。在這過程中，要“堅持推動傳統產業改造升級和開辟戰略性新興產業、未來產業新賽道並重”；也要“因地制宜”，更好發揮香港國際金融中心的功能，加強推動科技與資本結合，透過金融市場的高效資金配置，為科創發展、科創企業和產業集群注入更多動能。



他提到，過去一段時間，當局大力投資科研、吸引大型科技企業落戶香港，亦聚焦培育科技初創在港加速成長，這些工作的成效正逐漸顯現。當局要堅定加速推進這些工作，讓新興產業在經濟增長中發揮更大的貢獻，同時也透過不同政策，引導傳統產業釋放創造力和提升競爭力。



創新模式釋放消費潛力



陳茂波指出，透過“打造體驗、確立主題”，以創新模式讓市場釋放消費潛力，以支持鞏固內部需求和提振消費。由於市民及旅客的消費模式轉變，本地零售市道受到影響。但內地的實踐經驗說明，透過打造更多文化、體育及旅遊等範疇的新體驗、新場景，可精準觸達更廣泛多元的消費群體；叠加數字化營銷和推廣，有助激活潛在消費力，實現產業增值與市場擴容的良性循環。