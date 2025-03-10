民安隊員體能測試後昏迷猝逝

中評社北京3月10日電／據文匯網報導，一名民安隊隊員上周五（7日）晚上8時許在油麻地民安隊總部完成年度體適能測試後，休息期間不適，其後由救護車送往伊利沙伯醫院搶救，延至當晚10時07分不治。死者胞妹今晨（10日）到葵湧公眾殮房辦理認領遺體手續，並透露兄長生前未婚、無兒無女，平日夜晚7點開始返工，間中會做其他散工，而兄長當時正進行每年一次的體適能測試，暫未清楚事件來由，家屬經與隊方溝通後，初步會以死者當值期間去世跟進善後。



據瞭解，57歲死者梁志雄人稱雄哥，1986年加入民安隊，曾任民安隊少年團前葵興支隊，目前為新界區域B中隊隊長，俗稱三柴的三級隊員。雄哥2022年執行竹篙灣社區隔離設施任務時，亦因表現出色獲嘉獎。民安隊發言人表示，對該隊員離世表示非常難過，並已聯絡其家屬致以深切慰問及提供適切協助。



雄哥猝逝消息傳開後，民安隊Facebook封面曾轉為黑白色悼念，不少隊員留言致哀。其中一名民安隊隊員透露，每名隊員須一個月內進行兩次單位訓練，每季會進行一個8小時的全日訓練，體適能測試不會有太大運動量，訓練主要以技術為主。以雄哥為例，他隸屬於新界區域，訓練以輕盈搶救、急救或人群管理為主，相對輕鬆。



他續指，由於大部分隊員以兼職為主，生活習慣各異，有些隊員血壓偏高，無法進行體能測試，不合格者也不能參與大部份任務，因此當局取消度血壓測試，改為隊員自行申報身體狀況。惟部分隊員有心臟病等隱疾問題，進行測試時可能潛在風險，建議當局恢復度血壓測試及增加體能訓練設施。