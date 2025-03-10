澳門茶藝師首次亮相法國農業展

中評社北京3月10日電／據人民網報導，在中國農業國際交流協會統籌協調下，澳門茶藝專業人員協會日前組團赴歐洲，首次亮相第61屆法國農業展，展示中國茶文化的深厚底蘊，並赴葡萄牙里斯本開展交流考察，積極促進中國茶產業國際化進程，進一步鞏固中國茶文化在全球市場的影響力。



首次亮相第61屆法國農業展的澳門代表團展區，以茶藝、茶道向來自世界各地的專業觀眾展示中國茶企風采與茶文化底蘊，推動中國茶產業與國際市場的交流合作。作為全球農業領域的重要盛會，法國農業展自1964年創立以來吸引了來自世界各地的農業、食品及相關產業專業人士，是拓展國際市場的重要平台。這是中國代表團第二次參展，澳門作為中國代表團成員首次參展。



代表團還參訪巴黎中國文化中心、聯合國教科文組織，並舉辦“非遺迎春·茶韵傳世——中法茶文化交流活動”。澳門茶藝專業人員協會理事徐雅琳帶來的中國現代茶藝表演《茶貫中西》，展現了中國茶文化在歷史長河中與世界文明交融的歷程，詮釋了“和而不同”的文化智慧。副理事長盧曉茵則以仿宋點茶技藝，邀請來賓親身體驗點茶文化的藝術魅力，法國友人們手捧茶盞，細細品味，在交互式體驗中加深對中華茶文化的認識與理解，進一步促進中法文化交流。



在葡萄牙里斯本，代表團開展商務交流與市場調研，積極拓展當地茶業市場，與當地茶文化機構、進口商及相關產業代表洽談。雙方圍繞中國茶在葡萄牙乃至歐洲市場的品牌推廣、銷售渠道拓展、產品創新等議題展開熱烈討論，達成多項共識。



澳門茶藝專業人員協會會長陳佩蘭表示，此行得到澳門中聯辦宣傳文化部及澳門招商投資促進局的指導與支持，充分體現了澳門特區背靠祖國，主動融入國家發展大局的擔當作為，凸顯澳門茶藝專業人員助力中國茶文化與茶產業在國際市場發展壯大的探索創新。“從茶藝表演的細膩靈動，到茶葉貿易的蓬勃發展；從與法國文化的交流碰撞，到葡萄牙的市場拓展，澳門以茶為媒，將中華文化與國際市場深度融合，向世界展示中國的文化自信與包容，展現了中國在文化傳承創新與開放發展中的新氣象。”陳佩蘭說。