澳門10名青年志願者將服務博鰲亞洲論壇

中評社北京3月10日電／據人民網報導，澳門青年發展服務中心表示，經過嚴格選拔，澳門青年發展服務中心招募了10名來自葡語、金融、法律、人力資源等專業的優秀高校學生及業界代表作為志願者，參與3月25日至28日舉行的博鰲亞洲論壇2025年年會，貢獻澳門青年力量。



澳門青年發展服務中心總幹事黃永曦表示，支持澳門青年融入國家發展大局，充分發揮“國家所需，澳門所長”的優勢，在國家大事和國際盛事中展現澳門青年的風采。他期望志願者們以飽滿的精神狀態和專業的知識技能，積極投身實踐，深刻體悟並擔當起促進區域合作、推動世界發展的使命。



博鰲亞洲論壇粵港澳大灣區建設澳門委員會主席梁維特向志願者們介紹了論壇及委員會的成立背景、使命以及現有架構。梁維特指出，參與年會工作不僅能拓寬志願者們的國際視野，還能為未來職業發展創造機遇，同時加深對國際發展趨勢和國家發展大局的理解。



2024年博鰲亞洲論壇澳門青年志願者代表何福祥分享了自身經驗及志願崗位職責。他認為，以參與者、志願者和受益者的身份投入博鰲亞洲論壇年會工作，是一段難得的人生經歷。通過這一國際性平台，得以“觀世界”，深入瞭解國際形勢；“看中國”，感受國家的影響力；“懂澳門”，理解澳門的獨特價值。



志願者們認真聆聽，踴躍交流。在瞭解博鰲亞洲論壇年會的背景、使命和工作內容後，他們紛紛表示對即將開展的志願服務充滿期待。



今年博鰲亞洲論壇年會將在3月25日至28日舉行，主題為“在世界變局中共創亞洲未來”。此次論壇年會強調堅持多邊主義，推動開放發展，共同應對全球挑戰，落實聯合國未來峰會成果，攜手構建人類命運共同體。