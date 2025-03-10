韓國空軍就戰機誤炸平民道歉

中評社北京3月10日電／據央視新聞報導，韓國空軍3月10日召開新聞發布會，就上周發生的戰機誤炸平民事件道歉。3月6日，兩架韓軍KF－16型戰機在抱川市參加韓美聯合軍演時分別“非正常”投下4枚MK－82型非制導炸彈，這8枚炸彈落到訓練場外居民區並爆炸。事故已導致19名平民受傷，其中2人傷勢嚴重，此外，事故已導致142棟房屋受損，其中1棟房屋嚴重受損。