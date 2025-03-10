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俄羅斯要求兩名英國使館人員限期離境
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2025-03-10 17:52:56
中評社北京3月10日電／據新華社報導，俄羅斯聯邦安全局10日發表聲明說，英國駐莫斯科使館兩名人員因提供虛假個人信息以及涉嫌從事情報和顛覆活動，已被要求在兩周內離境。
聲明說，英國駐莫斯科使館的一名二等秘書以及一名一等秘書的丈夫在入境俄羅斯時提供虛假信息，違反了俄羅斯法律。俄羅斯外交部據此勒令兩人在兩周內離境。
聲明還說，在英國使館掩護下，有未申報的英國情報機構存在。
俄羅斯外交部當天發布消息證實，已就此事召見英國駐莫斯科使館的一名代表。
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