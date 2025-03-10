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中國將參加“安全紐帶—2025”演習
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2025-03-10 17:52:03
中評社北京3月10日電／據人民日報報導，記者9日從國防部獲悉：中國、伊朗、俄羅斯三國海軍將於3月上中旬在位於伊朗恰巴哈爾港附近區域組織實施“安全紐帶—2025”聯合演習。中方將派出第四十七批護航編隊驅逐艦包頭艦、綜合補給艦高郵湖艦參演。
該演習計劃主要開展打擊海上目標、臨檢拿捕、損害管制、聯合搜救等課目演練，旨在深化各參演國家軍隊之間的軍事互信和務實合作。
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