中評社北京3月10日電／網評：去一去“追星式創新”的虛火



來源：人民網 作者：那其灼



“為什麼我們沒有‘杭州六小龍’？”



早春時節，從各地兩會到全國兩會，人們總能聽到這樣的提問。面對Deepseek一鳴驚人，人形機器人火爆春晚……一句“為什麼我們沒有？”，暗含著對標先進的迫切心情，也折射出急於開花結果的創新焦慮。



明星企業、新興產業自帶流量屬性，備受矚目很正常。但我們要清醒：追逐流量是輿論的秉性，不是各地經濟社會發展決策的參考依據。在新技術、新概念層出不窮的當下，我們既需要追逐前沿的勇氣，也要有審時度勢的定力。元宇宙概念剛剛興起時，個別中等城市一時之間就建了多個元宇宙產業園，如今成為“數字鬼城”的不在少數，發人深省。當下，人工智能大熱，一些地方就急切上頭，招商引資非AI不談。站在新舊動能轉換的重要關口，有必要去一去這股＂追星式創新＂的虛火。



“發展新質生產力不是要忽視、放棄傳統產業，要防止一哄而上、泡沫化，也不要搞一種模式。”在2024年全國兩會上，習近平總書記指出，“要根據本地的資源禀賦、產業基礎、科研條件等，有選擇地推動新產業、新模式、新動能發展，用新技術改造提升傳統產業，積極促進產業高端化、智能化、綠色化。”



去一去＂追星式創新＂的虛火，要處理好“大”和“小”的關係。中國之大，在於各地各有特色、各有所長。因地制宜各美其美，才有中國經濟的氣象萬千。放眼全國，有些地區的優勢是強大的研發能力，有些地區的優勢是豐富的應用場景；有些地方的創新，是從0到1的原始突破，有些地方的創新則是從1到100的應用推廣。各地如果一股腦去追同一個風口、搶同一條賽道、拼同一個技能，這樣各自為戰的小視野、小格局必然帶來“內卷式”競爭。衹有找准自身位置，以“全局”視角定位“一地”，才能以“一地”的貢獻服務“全局”。