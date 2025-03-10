中評社北京3月10日電／網評：中國經濟轉型的深層邏輯



來源：中國網 作者：付佳熙 餘小倩



黨的二十大報告指出，高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。發展是黨執政興國的第一要務。沒有堅實的物質技術基礎，就不可能全面建成社會主義現代化強國。



站在歷史的重要節點，以耐心資本為助力，以新質生產力為動能，打造推動中國經濟高質量發展的雙引擎。當耐心資本遇到新質生產力，正在重塑產業發展的時空坐標系，這個場景揭示了中國經濟轉型的深層邏輯，這場靜水流深的變革，正推動著中國經濟航船穿越傳統增長模式的紅海，駛向高質量發展的新藍海。



耐心資本：穿越周期的戰略定力



2024年4月30日召開的中共中央政治局會議強調，“要積極發展風險投資，壯大耐心資本。”耐心資本是一種專注於長期投資的資本形式，對資本回報有較長期限展望且對風險有較高承受力。發展耐心資本是推動科技創新、產業升級和高質量發展的重要舉措。耐心資本的本質是時間貼現率的革命性調整，它用長期價值評估替代短期套利思維。



我國經濟運行總體平穩，呈現回升向好態勢，但面臨國內有效需求不足、經濟運行出現分化、重點領域風險隱患仍然較多、新舊動能轉換存在陣痛等問題和挑戰。因此，需要增強風險意識和底線思維，積極主動應對，又要保持戰略定力，堅定發展信心，堅持穩中求進工作總基調。耐心資本不以追求短期收益為首要目標，更重視長期回報的項目或投資活動，通常較少受到市場短期波動干擾。它通常關注國家戰略需求和經濟社會長遠發展，並綜合考慮企業技術創新能力、領先優勢、商業模式等非財務指標和企業發展潛力，能夠為投資項目、資本市場提供長期穩定的資金支持，為科技創新和產業創新提供有力保障。