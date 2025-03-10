網評：深化要素市場化配置改革

中評社北京3月10日電／網評：堅決把牢糧食安全主動權



來源：新華社 作者：潘潔



習近平總書記日前在參加十四屆全國人大三次會議江蘇代表團審議時強調，要深化要素市場化配置改革，主動破除地方保護、市場分割和“內卷式”競爭。



這一重要論述，瞄准束縛市場活力的卡點堵點，立足當前、著眼長遠，為構建高水平社會主義市場經濟體制、推動高質量發展提供了行動指南。



今年全國兩會上，關於“內卷式”競爭的問題受到廣泛關注。



“一段時間以來，新能源產業作為風口產業吸引了大量資本，企業間無序擴張產能，導致市場供需失衡，產品同質化嚴重，進而引發激烈的價格戰，利潤空間被不斷壓縮。”全國人大代表、天能控股集團董事長張天任說。



市場配置資源是最有效率的形式。深化要素市場化配置改革，不僅有助於破解“內卷式”競爭問題、營造更加公平的市場競爭環境，更是深化經濟體制改革、構建高水平社會主義市場經濟體制的客觀要求。



經過40多年改革開放，我國97.5%的商品和服務價格已由市場形成。不過，與商品和服務市場相比，土地、勞動力、資本、技術、數據等要素市場發育相對滯後，成為高標準市場體系建設的突出短板。



2020年，《中共中央 國務院關於構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》印發實施，搭建了深化要素市場化配置改革的四梁八柱。一年多後，《要素市場化配置綜合改革試點總體方案》出爐，明確了要素市場化配置改革的“施工圖”。