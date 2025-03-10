中評社北京3月10日電／網評：“哪吒”“黑猴”帶來了啥



來源：海外網 作者：銳 聆



神話里，孫大聖西天取經，哪吒大鬧龍宮，都是人們耳熟能詳的經典故事；如今，“黑猴”進主機，“哪吒”上銀幕，又創出兩大傳奇。前者在國產3A遊戲中成為裡程碑作品，後者頻頻刷新全球電影票房紀錄。因此，今年全國兩會上，“黑猴”“哪吒”成為熱議的話題，一點都不讓人意外。



在記者會上，商務部部長王文濤談到，中國外貿發展動能更加強勁，《黑神話：悟空》和《哪吒2》帶動了遊戲、電影等服務貿易“走出去”。據悉，現在越來越多海外朋友成了中國遊戲迷、影迷，作為《黑神話：悟空》取景地之一，山西大同雲岡石窟景區日接待國際遊客數量逐步上升。



傳統IP何以煥發新生？答案是“共鳴＋創新”。



全國政協委員、中國電影藝術研究中心研究員皇甫宜川說，以《哪吒2》為代表的影視作品，既有先進的視覺技術，又有貼近受眾的敘事表達，不僅給觀眾帶來新鮮刺激的觀影體驗，更激發出廣泛的文化認同和情感共鳴。類似情形也存在於《黑神話：悟空》當中——傳統故事、真實景觀與前沿遊戲技術水乳交融，不僅讓人看到了中國遊戲工業的進步，也展現出中華優秀傳統文化的獨特魅力。



文化產品持續火熱，既帶來了動力，也形成了壓力——山西代表團開放團組活動上，有記者問：借助《黑神話：悟空》，山西迎來了“潑天富貴”，但大量遊客湧向古建築，也給保護帶來挑戰，如何應對？



“的確挑戰不小！”全國人大代表、雲岡研究院院長杭侃坦言，遊客數量最高峰時，景區一度被迫停止售票。為瞭解決這個問題，雲岡總結了經驗——將“保護”放在第一位，用合理分流、延長開放時間等方法緩解接待壓力；同時增加供給，讓遊客除了看石窟，還能逛博物館、美術館，既為文物保護減輕負擔，又豐富了旅遊業態。