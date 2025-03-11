社評：外長記者會展現中國外交三大特色

王毅外長出席兩會記者會答問（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月11日電（評論員 郭至君）7日上午，在十四屆全國人大三次會議記者會上，中共中央政治局委員、外交部長王毅面向中外記者答問，88分鐘的記者會王毅一共回答了23個問題，內容豐富，金句頻出，涉及元首外交、中國外交、中美關係、人工智能等方方面面熱點問題，受到了廣大中外媒體的高度關注。中評社記者在現場全程聆聽了外長的記者會，有三點深刻體會。



第一，外長記者會問答中體現了中國外交的歷史縱深感。



我們注意到，這場記者會上王毅外長用了很多中國古語，用“青山遮不住，畢竟東流去”評論中美科技領域競爭；用“冰凍三尺非一日之寒”闡述烏克蘭危機錯綜複雜的根源；用“行有不得，反求諸己”回應美方以怨報德；尤其在談到中國在國際事務中扮演的角色時，王毅以“會當凌絕頂，一覽眾山小” ，站在全人類福祉的高度再次闡釋了人類命運共同體理念，如此種種都傳遞出了厚重的歷史縱深感，成為外界觀察中國外交的特殊視角。



我們常說“以史為鏡，可以知興替”，王毅外長在回答很多問題時都從歷史的角度切入，將問題核心剖開在眾人面前，一針見血。在談及台灣問題時，王毅外長從《開羅宣言》、《波茨坦公告》開始講起，再到聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，歷史的經緯清清楚楚呈現在大眾面前。談及中俄關係，王毅外長也強調，“友好的歷史邏輯不變”，而論及中日關係，他也強調要“防止軍國主義陰魂復活”，以史為鑒，啟示當下，更能為未來尋找答案。我們以為，外長回答中蘊含的中國外交理念與中華傳統智慧同頻共振，展現出中國傳統價值觀在當代外交理念中的傳承延續，歷史的參照也為紛亂繁雜的現今世界提供了典型案例，啟發聽眾思考，什麼才是正確的抉擇。

