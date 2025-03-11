凌俊傑委員答中評：參會感受深 香港機遇無限

全國政協委員、香港中華青年企業家協會創會主席、錫蘭集團董事長凌俊傑（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月11日電（記者 盧哲）中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會第三次會議圓滿完成各項議程，10日上午在北京人民大會堂閉幕。全國政協委員、香港中華青年企業家協會創會主席、錫蘭集團董事長凌俊傑接受中評社記者專訪時表示，深切感受到了黨和國家在新時代新征程上穩健前行的磅礴力量。他表示，今年的兩會，“科技創新”成為貫穿始終的重點。面對新一輪科技革命和產業變革，香港機遇無限。



“國內生產總值達到134.9萬億元，增長5%；對全球經濟增長的貢獻保持在30%左右；新能源汽車年產量突破1300萬輛……”談及此次參會的感受，凌俊傑說，“今年兩會，我深切感受到了黨和國家在新時代新征程上穩健前行的磅礴力量。過去一年的成績來之不易，令人倍感振奮；今年的目標求真務實，為我們的行動指明了方向。”



凌俊傑表示，今年的兩會，“民生和消費”成為被放在首位的關鍵詞，而“科技創新”成為貫穿始終的重點。“我印象特別深刻，在政府工作報告中‘科技’一詞出現28次，‘技術’一詞出現15次，‘創新’一詞更是出現了多達到40次。還有生物製造、人工智能、量子科技等未來產業被重點關注。”



作為來自香港的委員，凌俊傑認為，面對新一輪科技革命和產業變革，香港機遇無限。他說，“背靠祖國，聯通世界”，是香港最大的優勢與機遇。制度優勢是根本，我們要利用好香港“一國兩制”優勢，充分發揮“超級聯繫人”和“超級增值人”的作用，深度參與粵港澳大灣區建設，聯通內地的產業資源與全球市場。同時，要主動對接國家發展戰略，面向全國廣泛交流合作，分享香港成熟經驗與技術，因地制宜，發揮各省市優勢，開發數字技術在智能製造、供應鏈管理、綠色能源、智慧城市等領域的應用。