社評：政府報告涉台内容的重要意涵與信號

國務院總理李強代表國務院，向十四屆全國人大三次會議作政府工作報告。（中評社 海涵攝） 中評社北京3月12日電（評論員 林艷）今年政府報告涉台內容雖僅有百餘字，但在當前嚴峻複雜形勢及特殊歷史時刻下，如何理解大陸對台政策尤其重要。中評社也就此第一時間訪問了17位全國人大代表、全國政協委員及22位大陸涉台專家學者，就今年政府工作報告涉台表述意涵進行了全面深入的解讀。綜合代表委員及專家學者的觀點，我們認為，今年政府工作報告涉台內容有三個重要意涵及信號值得關注：



第一，中央對台大政方針、原則具有堅定性、穩定性和連續性，報告堅持對台政策充分展現了戰略定力、戰略自信和戰略清晰。



我們看到，當前兩岸關係正處於特殊的歷史時刻，不論是外部環境和島內政局都出現了變化。從島內因素看，賴清德上任以來，在民進黨當局製造的執政亂局下，“反中抗中”“謀獨”冒進挑釁不斷，兩岸官方交流合作也嚴重受阻。從外部因素看，特朗普重返白宮，引發新一輪的國際盤整及動蕩，特朗普2.0對台政策仍然不確定，影響台海局勢的外部因素越來越複雜。



然而，面對內外變局帶來的高度不確定性，中央政府解決問題的原則立場沒有絲毫動搖，並且再次強調堅持貫徹新時代黨解決台問題的總體方略。代表委員及專家學者接受中評社記者採訪時一致表示，報告體現了大陸對台政策的穩定性、連續性，充分展現了戰略定力、戰略信心和戰略清晰。



我們認為，在新形勢下大陸方面繼續堅持現行的對台政策，具有兩個意涵：一方面，展現了中央在解決台灣問題上“以我為主”的定力與耐力。相比台灣地區因政局變動而導致的政策起伏，大陸在處理台灣問題時始終從國家整體戰略為依歸，具有全局高度的戰略思維。這種穩定性不僅體現在政策上，更表現在具體實踐中。因此，無論國際風雲變幻，無論島內政治變局，大陸都不會輕易改變既有的節奏和規劃部署，也不會輕易動搖對台“總體方略”，而是堅定不移地推動祖國和平統一進程。



另一方面，展現了中央有能力掌握兩岸關係主動權和主導權的戰略自信。這種主導權不僅體現於對兩岸終局的主導權，更體現在面對現實挑戰環境下的“過程主導權”。例如，針對佩洛西竄台、賴清德的“台獨”挑釁言論等，大陸所採取的包括軍演、涉外交流等政策措施，均展現了“過程主導權”。目前，大陸在“過程主導權”上正持續不斷發力。

