顏寶鈴委員答中評：對國家發展充滿信心幹勁

全國政協委員、香港企業家顔寶鈴（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月11日電（記者 盧哲）中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會第三次會議圓滿完成各項議程，10日上午在北京人民大會堂閉幕。全國政協委員、香港企業家顔寶鈴接受中評社記者專訪時表示，對會議的圓滿召開十分高興、興奮，政協委員積極履職、建言獻策，感受到國家發展成績顯著，令人鼓舞，對國家2025年的發展充滿信心和幹勁。她還提到，在發展對外貿易與加強國際合作方面，香港大有可為。



顏寶鈴表示，此次參會，聽取政府工作報、政協常委會工作報告等，瞭解了國家相關發展情況。“報告高屋建瓴、腳踏實地，在穩增長與調結構的平衡中展現了政策層的決心與務實，既直面內外挑戰，又為高質量發展錨定方向。”她說，感受到國家發展成績顯著，令人鼓舞，對國家2025年的發展充滿信心和幹勁。



顏寶鈴提到，今年政府工作報告全面部署了2025年的重點工作，自己尤其關注報告針對穩定對外貿易發展提出了多項具體措施，體現了在複雜國際環境下堅持高水平開放、推動外貿高質量發展的戰略方向。同時，報告提到，支持香港發展經濟、改善民生，深化國際交往合作，更好融入國家發展大局。顏寶鈴認為，要穩定對外貿易發展，加大穩外貿政策力度，支持企業穩訂單拓市場；要促進跨境電商發展，完善跨境寄遞物流體系，加強海外倉建設。而其中香港大有可為。

